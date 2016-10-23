Манила, 23 октября, 2016, 05:30 — ИА Регнум. Количество жертв мощного тайфуна «Лавин», получившего международное название «Хаима», достигло 15 человек. Между тем опасное природное явление переместилось на юг Китая, скорость ветра в провинции Гуандун местами достигает 46 м/с, власти эвакуировали в безопасные районы более 50 тысяч человек, сообщает Press Herald.

NASA Johnson Space Center Тайфун

На Филиппинах продолжают подсчитывать ущерб от тайфуна: по последним данных зарегистрировано 15 смертельных случаев. Тела большинства погибших были найдены в салонах автомобилей, сметенными с автострасс оползневыми массами.

Значительный ущерб стихия нанесла сельскому хозяйству и инфраструктуре страны: по предварительным подсчетам речь идет о более 650 млн филиппинских песо (13 млн долларов США). Более 140 тысяч филиппинцев покинули свои дома, только 92 тысячи из них сейчас находятся в эвакуационных центрах.

По состоянию на утро субботы, 22 октября, 11 городов страны оставалось без света.

Между тем с пятницы, 21 октября, тайфун бушует над южными провинциями Китая, скорость ветра ослабла до 46 м/с, что позволяет понизить его квалификацию до тропического шторма.

В настоящее время в южных китайских провинциях приостановлены железнодорожные перевозки, закрыты школы рынки и заводы, не работает общественный транспорт.