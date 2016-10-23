Денвер, США, 23 октября, 2016, 04:59 — ИА Регнум. США не на шутку обеспокоены угрозой атаки со стороны России и Китая на американские космические спутники. Так, генерал ВВС Соединенных Штатов Нина Армагно во время своего выступления на конференции в штате Колорадо, посвященной передаче ВВС страны современного телескопа для наблюдения за космическим пространством, заявила, что к 2025 году РФ и КНР будут исходить еще более мощные угрозы всем космическим спутникам США. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Космический спутник

Более того, Армагно призвала Белый дом отстаивать свои интересы с помощью силы. Для защиты необходимо различать агрессивное поведение на первоначальном этапе зарождения и быть готовыми действовать решительно, заявила генерал.

Также Вашингтон, по ее словам, должен привлекать к ответственности за попытки атак. Для этого можно использовать специальный новый телескоп, позволяющий определить и «предсказать действия остальных», отметила Нина Армагно.

В настоящее время зарождается совершенно новый военный потенциал. Новый телескоп, разработанный в штате Нью-Мексико, может наблюдать за десятью тысячью космическими объектами, причем настолько незначительных по размеру как, например, мяч для игры в бейсбол. По совам генерала ВВС США, любой из этих объектов может являться угрозой для американских спутников, что могут использовать в свою пользу страны, не согласные с мнением Вашингтона на ряду политических вопросов.

Как ранее писало ИА REGNUM, что в пятницу, 21 октября, американский интернет-провайдер Dyn подвергся массированной DDoS-атаке, которая привела к сбоям в работе популярных сайтов и сервисов, среди которых Twitter, PayPal, Soundcloud, Amazon, Spotify, Pinterest, а также других популярных англоязычных сайтов. В ответ на это WikiLeaks призывал своих сторонников прекратить DDoS-атаки в США.