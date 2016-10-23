Багдад, 23 октября, 2016, 04:51 — ИА Регнум. Противостоящие наступлению иракской армии боевики террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сожгли фармацевтический завод. Инцидент произошел в иракской провинции Найнава недалеко от Мосула, сообщает в воскресенье, 23 октября, агентство Sputnik.

Image Catalog Огонь

Сообщается, что уничтоженное террористами производство считалось одним из лучших на севере страны.

Это уже не первая демонстративная акция боевиков, под контролем которых находится второй по величине город Ирака Мосул. Ранее сообщалось, что террористы ИГИЛ (запрещена в РФ) показательно убивают мирных жителей, сбрасывая их с моста, а также выставляют сотнями в качестве живого щита между своими позициями и войсками иракской армии.

Напомним, операция по освобождению Мосула от террористов стартовала 17 октября, когда о ее начале объявил премьер-министр Ирака Хайдер Абади. Помимо военных и полицейских Ирака в кампании приняли участие отряды курдов при поддержке коалиции во главе с США.