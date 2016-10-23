Лондон, 23 октября, 2016, 04:29 — ИА Регнум. В суббота, 22 октября, в Лондоне состоялась акция протеста против конфликта в Сирии. На улицу Уайтхолл с транспарантами и призывами, обращенными к правительству Великобритании, остановить кровопролития в САР вышли несколько сотен человек. Об этом сообщает агентство Press Association.

Оноре Домье. Восстание. 1860

В мероприятии принимала участие и известная британская актриса Кэри Маллиган. Она заявил, что эта акция может подать пример подать пример и повести за собой людей, чтобы начать работать с международными союзниками, придумать надежный план и в итоге положить конец войне в Сирии.

В первую очередь, активисты призвали обратить внимание на страдания от войны сирийских детей. В связи с этим демонстранты поприветствовали решение британского правительства предоставить убежище несовершеннолетним беженцам из САР.

Как ранее сообщалось, британская правительство обязалось до конца 2016 года принять из лагерей беженцев в Европе первых беспризорных детей из стран Ближнего Востока. Так, по словам экс-главы правительства Дэвида Кэмерона, власти в настоящее время ведет переговоры с благотворительной организацией Save The Children для того, чтобы оказать помощь несовершеннолетним беженцам.