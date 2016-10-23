Порт-о-Пренс, 23 октября, 2016, 04:28 — ИА Регнум. Массовый побег заключенных произошел в Гаити. В результате инцидента, произошедшего в субботу, 22 октября, большая часть отбывающих наказание в государственной тюрьме покинула место заключения, убив охранника и завладев оружием, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в полиции.

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Сообщается, что группа заключенных ворвалась в помещение для охранников и завладела хранящимся там оружием, в том числе пятью винтовками. Трое охранников в результате атаки заключенных получили ранения, один из них вскоре скончался.

Всего тюрьму покинули 174 заключенных. Ситуация осложняется тем, что большая часть содержащихся в тюрьме не носила униформу, из-за чего им легче будет смешаться с местными жителями, сообщает источник в полиции.

В настоящее время на дорогах, ведущих из тюрьмы, организованы контрольно-пропускные пункты, уже задержано несколько человек без удостоверений личности.

По словам министра юстиции Гаити Камиле Эдуарда-Младшего, при побеге было ранено трое заключенных. Один из них получил черепно-мозговую травму при падении со стены, от полученных ранений арестант вскоре скончался.

Посольство США в Гаити предупреждает своих граждан о возможной для них опасности и рекомендует соблюдать необходимые меры предосторожности.