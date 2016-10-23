Вашингтон, 23 октября, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа вновь обвинили в сексуальных домогательствах. На этот раз о покушении на свою честь заявила на пресс-конференции порноактриса Джессика Дрейк. Это уже 11 женщина, заявившая о ранее поступавших в ее адрес неприличных предложениях от миллиардера, сообщает в субботу, 22 октября, CBC News.

Борис Григорьев. Марсельская жрица любви (фрагмент). 1923

Как рассказала Дрейк, с Дональдом Трампом она познакомилась на турнире по гольфу в 2006 году. Именно тогда он и оказал на нее давление, пытаясь принудить к интимной связи.

По словам женщины в течение ряда лет занимавшейся сексом за деньги перед камерой, суть давления со стороны Трампа заключалась в том, что миллиардер позвонил ей и предложил 10 тысяч долларов за визит, а перед этим поцеловал без разрешения.

До Дрейк кандидата в президенты от Республиканской партии уже обвинили в домогательствах десять женщин. Все они сообщили, что Трамп делал им «нежелательные сексуальные авансы». Последняя 46-летняя «жертва насилия» много лет страдала после высказанного миллиардером замечания по поводу ее ног, и наконец решилась поведать обо всем миру.

В штабе Трампа все озвученные обвинения опровергают, и считают их ложными. По мнению пресс-секретаря кандидата от республиканцев Джессики Дитто, все подобные обвинения являются частью «согласованной компании» по дискредитации Трампа и направлены на поддержку его соперницы Хиллари Клинтон.

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