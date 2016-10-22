Ирак, 23 октября, 2016, 02:16 — ИА Регнум. Правительственные войска Ирака добрались до последнего населенного пункта на пути к городу Мосул. Иракские военные атаковали пункт в пяти километрах от главного оплота террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране Телль-Кайф. Об этом сообщает издание Al Sumaria.

PH1(AW) Michael Larson Иракская армия

Как отмечается, иракским военным удалось отвоевать у боевиков два квартала, где сразу же были водружены флаги Ирака. Также издание пишет, что по Телль-Кайфу был нанесен авиаудар, в результате которого был уничтожен заместитель наместника террористов в Мосуле.

Ранее ИА REGNUM писало, что 17 октября армия Ирака начала решающую битву за Мосул. Этот город в 2014 году захватили боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), после чего он стал главным оплотов боевиков в Ираке. Правительственные войска, силы полиции, а также курдские формирования при поддержке авиации коалиции во главе с США проводят военную операцию по освобождению Мосула от террористов.