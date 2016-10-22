Сана, 23 октября, 2016, 02:11 — ИА Регнум. Срок перемирия, введенного в Йемене на 72 часа, истекает в ночь на 23 октября. Режим прекращения огня необходимо продлить еще на три дня, сообщает спецпредставитель генсека ООН по Йемену Исмаил Ульд аль-Шейх. Как сообщает агентство Reuters, об этом представителя ООН попросил изгнанный вице-премьер Йемена Али Мохсен аль-Ахмара.

Julius C Перемирие

По данным источника, в том же направлении работают и международные дипломаты. Они уговаривают конфликтующие стороны продлить действующие перемирие, однако к настоящему моменту достичь соглашения по этому вопросу противникам не удалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предполагалось, что соглашение о 72-часовом прекращении огня на территории Йемена создаст условия для мирных переговоров, однако пока стороны лишь выдвигают взаимные претензии в его нарушении. Так, по словам представителя коалиции аль-Ахмара, за истекший период хуситы нарушили режим прекращения огня более тысячи раз. Повстанцы, в свою очередь, подобные обвинения отвергают, заявляя, что применение огня с их стороны было связано лишь с отражением атак боевиков со стороны противника.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается уже 19 месяцев, после того как власть в стране захватили повстанцы-хуситы и поддержавшие их сторонники бывшего президента страны Али Абдаллы Салеха. Действующий президент страны Абд Раббу Мансур Хади и его правительство бежали в Саудовскую Аравию. В военные действия уже оказались втянуты ряд стран. Против поддерживаемых Ираном хуситов действует коалиция сил во главе с Саудовской Аравией.

Недавно в конфликт вмешались США. Периодические авиаудары по территории Йемена не связаны с идущей в стране гражданской войной, отмечают в Пентагоне. Иногда США бомбят суверенное государство, уничтожая в нем боевиков террористических организаций, а иногда — «в качестве меры самообороны».

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