Киев, 23 октября, 2016, 01:25 — ИА Регнум. Известный блогер и активист движения «Антимайдан» Армен Мартиросян, из-за которого развернули Boeing авиакомпании «Белавиа», намерен оспорить правомерность действий украинских властей в суде. Об этом Мартиросян сообщил в субботу, 22 октября, на своей странице в социальной сети Facebook.

Victor Задержание

Блогер уверен, что в отношении него властями Украины были совершены противоправные действия, оспорить которые он и намерен, подав иск в суд. Мартиросян настроен на длительную и упорную борьбу. «Пройдусь по вертикали украинских и европейских судов», — сообщает антимайдановец.

Намерение искать правды в суде утвердилось у активиста после консультации с юристами. В подтверждение своих слов Мартиросян выложил сделанный телефоном автопортрет: «фото с того самого борта Boeing 737−800» и скан авиабилета. «По просьбам сомневающихся», — прокомментировал публикацию блогер.

Напомним, 21 октября самолет авиакомпании «Белавиа», едва вылетевший из международного аэропорта Киева Жуляны в Минск рейсом В2−840, вынужден был вернуться из-за угроз авиадиспетчера поднять на его перехват истребители. После посадки с борта Boeing сотрудниками СБУ был снят пассажир. По словам начальника аппарата главы СБУ Александра Ткачука, спецслужбам Украины необходимо было убедиться в отсутствии угрозы национальным интересам Украины. Судя по тому, что задержанный вылетел из Киева уже следующим рейсом, опасность таковой была значительно преувеличена.

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