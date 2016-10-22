Москва, 23 октября, 2016, 01:00 — ИА Регнум. В Москве на «Аллее героев спорта» РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) в субботу, 22 октября, был установлен бюст легендарного футбольного вратаря сборной СССР и столичного «Динамо» Льва Яшина. Однако оказия состоит в том, что дата смерти на памятнике была указано неверно

Kroon, Ron Anefo Лев Яшин

Так, на постаменте написано, что известный советский спортсмен умер 20 апреля 1990 года. Но на самом деле Лев Яшин ушел из жизни 20 марта 1990 года на 61 году жизни. Представители властных структур уже поспешили сообщить, что ошибка немедленно будет исправлена. Представитель московского отделения «Аллеи российской славы» Владимир Кошлако заявил, что не понимает, как произошла ошибка, но в любом случае она в ближайшее время будет исправлена.

Само открытие бюста Льву Яшину состоялось в субботу, 22 октября, напротив главного входа в здание Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, выпускником которого является легендарный голкипер. Памятник был открыт в честь 87-й годовщины со дня рождения Яшина.

Отметим, что ранее у здания ГЦОЛИФК появились постаменты и других известных советских спортсменов. Например, бюсты Олимпийского чемпиона-фигуриста Николая Панина-Коломенкина и первого отечественного чемпиона мира и Европы в скоростном беге на коньках Николая Струнникова.

Напомним, что Лев Яшин родился в Москве 22 октября 1929 года. В период с 1950 по 1971 год он выступал за московский футбольный клуб «Динамо». За сборную СССР выступал с 1954 по 1967 год. В 1956 года стал олимпийским чемпионом, в 1960 году — победителем чемпионата Европы. В 1963 году был признан лучшим футболистом Европы, получив приз «Золотой мяч», он является единственным вратарем в истории, которому удалось стать лауреатом этой премии. Более того, советский футболист был признан Международной федерацией футбола лучшим вратарем XX века.