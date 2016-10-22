Баку, 22 октября, 2016, 23:34 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ надеются на встречу с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в декабре в Гамбурге, — сказал американский сопредседатель Минской группы Джеймс Уорлик на пресс-конференции в Баку, сегодня, 22 октября.

kremlin.ru Ильхам Алиев

«В целом, мы пытаемся использовать любую возможность и участвовать в подобных встречах», — цитирую Уорлика азербайджанские СМИ. Дипломат также сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности провести встречу с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Как ранее сообщал российский сопредседатель МГ Игорь Попов, посредники 21 прибыли в Баку, где встретятся с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД страны Эльмаром Мамедъяровым.

После Баку дипломаты посетят Ереван и Степанакерт, где также проведут встречи на высшем уровне.

Азербайджанская пресса, кроме всего прочего цитирует слова Уорлика о том, что «оккупированные земли должны вернуться под контроль Азербайджана» (цитата по apa. az). «В элементы переговоров также входит возвращение беженцев и вынужденных переселенцев на свои земли, размещение на территории миротворцев. Все это будет предметом обсуждений. Вопрос определения будущего статуса был выдвинут именно президентом Ильхамом Алиевым, и мы это приветствуем. Во время встреч президенты могут обсудить между собой различные элементы. Подобные встречи должны быть продолжены. Все отмеченные элементы должны обсуждаться как пакет, чтобы нагорно-карабахский конфликт был решен мирным путем. Сопредседатели уже отмечали, что нынешний статус-кво ненадолго», — согласно apa. az сказал Уорлик.

Слова американского дипломата, которые азербайджанские СМИ цитируют совершенно по-разному, не новы. Говоря о всеобъемлющем урегулировании нагорно-карабахского конфликта сопредседатели не раз заявляли, что оно не может быть достигнуто, если в него не будут входит вопросы о статусе Нагорного Карабаха, возвращение прилегающих к Карабаху территорий, возвращения беженцев, возвращения Карабаха за стол переговоров и т.д.

Например, накануне визита в регион российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов сказал, что «процесс карабахского урегулирования — это единый пакет, и любые попытки вычленить из него отдельные элементы, которым та или иная сторона отдает предпочтение, — контрпродуктивны».

Отвечая на вопрос о том, что в настоящее время в процессе переговоров распространена информация о возвращении пяти из семи районов, прилегающих к Нагорному Карабаху, Попов заявил: «Мы неоднократно высказывались на тему возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха. Эту проблему надо рассматривать комплексно вместе с другими элементами урегулирования, включая решение статусных вопросов Карабаха, возвращение всех беженцев, сохранение коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией, проведение миротворческой операции».

В сентябре Джеймс Уорлик также заявлял, что нагорно-карабахское урегулирование предполагает возвращение части территории под контроль Азербайджана в обмен на статус Нагорного Карабаха.

По его словам, это были условия урегулирования, но не единственные условия. «Возвращение беженцев, присутствие международных миротворческих сил. Все эти элементы являются условиями мирного урегулирования, и все они известны. Нам необходимо работать со сторонами для того, чтобы найти способ объединить все эти условия и достичь мирного урегулирования, от этого выиграют жители региона», — сказал дипломат.

Как ранее писало ИА REGNUM, Ереван уже не раз заявлял, что прогресса в переговорном процессе не наблюдается из-за деструктивной позиции Азербайджана, который отказывается выполнять соглашения, которые были достигнуты между президентами Армении и Азербайджана в Вене и Санкт-Петербурге.

В частности, речь идёт о расширении мониторинговой группы ОБСЕ, о создании механизмов расследования приграничных инцидентов, продолжении переговоров по существу.

Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян в начале сентября заявлял, что прогресса по карабахскому урегулированию можно ожидать лишь тогда, когда Азербайджан изменит свой деструктивный подход.

Дипломат также возразил на замечание о том, что на данный момент переговоры, по существу, не проводятся. По словам Кочарян, сейчас ведутся очень четкие переговоры о том, чтобы договоренности, достигнутые во время встреч в Вене и Санкт-Петербурге, были претворены в жизнь.

Так, например, Баку фактически отверг идею внедрения механизмов расследования приграничных инцидентов. Президент Азербайджана 26 июня заявил, что на данном этапе в этом нет надобности.