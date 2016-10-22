Тбилиси, 22 октября, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Повторное голосование, которое проходило на 4 избирательных участках в Грузии 22 октября, завершилось в 20:00 часов по местному времени. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

Frank Miller Флаг Грузии

По данным ЦИК Грузии, на 48-м избирательном участке в селе Кызыладжло Марнеульского района проголосовали 766 человек, что составляет 53,3%% всех зарегистрированных на этом участке избирателей. На двух избирательных участках Зугдидского района в общей сложности в повторном голосовании приняли участие 1468 человек, или 51,6% избирателей.

Спикер ЦИК Анна Микеладзе отметила, что в течение всего дня на четырех избирательных участках, особенно на 48-м участке в селе Кызыладжло, находилось очень много уполномоченных лиц, в том числе — представители наблюдательских организаций, политических партий и СМИ. Она обратилась к находящимся на участках лицам и попросила их «при осуществлении своей деятельности создать такие условия, чтобы участковые избирательные комиссии могли без помех вести подсчет голосов в соответствии с законом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября на четырех избирательных участках в Грузии проходят повторные выборы парламента, а на трех участках Зугдидского избирательного округа также проходят повторные выборы главы муниципалитета. Результаты голосования на этих избирательных участках на выборах 8 октября были аннулированы из-за серьезных нарушений и инцидентов.