Киев, 22 октября, 2016, 20:57 — ИА Регнум. Депутат Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ за убийство сотрудников СМИ и вернувшаяся на родину после помилования, заявила о своей готовности пойти под суд на Украине и доказать, что «не зря получила звание Героя Украины». Об этом бывшая украинская военнослужащая заявила в эфире телеканала «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Савченко

«Я не удивлюсь, если вчера меня судили в России, а сегодня меня будут судить в Украине и спустят на меня всех собак, — говорит она. — Я просто пройду весь этот путь обвинений, и всего того бреда, всей той грязи, которая на меня льется, и докажу вам еще раз, что я не зря получила звание Героя Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко была освобождена из колонии РФ в тот же день, как президент РФ подписал указ о её помиловании. Бывшая военнослужащая, воевавшая в 2014 г. в составе украинского батальона против ополчения в Донбассе, вернулась в Киев и 31 мая впервые появилась на своём новом рабочем месте — в Верховной раде.

С тех пор, как Савченко начала политическую карьеру, экс-военнослужащая сделала ряд громких заявлений, в частности, она не исключила вероятности своего прихода к власти в будущем — «если этого захочет народ».

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