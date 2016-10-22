Москва, 22 октября, 2016, 20:41 — ИА Регнум. Выездную победу московского «Спартака» над екатеринбургским «Уралом» в матче одиннадцатого тура РФПЛ прокомментировал бывший полузащитник столичного клуба Александр Мостовой.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«Гол был чистейший, — цитирует Мостового «Чемпионат». — Мельгарехо правил не нарушал, там защитник «Урала» начудил. Но вряд ли сейчас будет очередной скандал. Вот если бы «Спартак» сыграл 1:1, то да, а так — выиграли, и поэтому никто не будет обращать на это внимания».

При этом экс-спортсмен добавил, что в целом «Спартак» выиграл у «Урала» в итальянском стиле.

«Выиграли на классе, скажем так», — сказал Мостовой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября екатеринбургский «Урал» на своем поле уступил московскому «Спартаку» в матче РФПЛ. Встреча, прошедшая на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» в Екатеринбурге, завершилась со счетом 0:1.

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