Минобороны РФ: Коалиция США в Ираке нанесла удар по траурной процессии
Москва, 22 октября, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Самолеты международной коалиции США, ведущие борьбу против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Ирака, нанесли удар по траурной процессии в районе города Дакук. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«21 октября российскими средствами разведки зафиксирован воздушный удар пары самолетов по населенному пункту Дакук, расположенного в 30 км южнее Киркука», — сказал представитель военного ведомства.
По данным Конашенкова, в результате авианалета погибли десятки мирных граждан, в том числе женщины и дети.
«Судя по сообщениям очевидцев, за скопление боевиков авиацией коалиции была принята траурная процессия», — уточнил представитель Минобороны РФ.
При этом Конашенков добавил, что ошибочные удары коалиции США имеют признаки военных преступлений.
21 октября агентство Associated Press сообщило, что на подступах к иракскому Мосулу погиб военнослужащий армии США. Инцидент произошел вечером, 20 октября, к северу от города, солдат подорвался на мине во время движения автоколонны к «столице ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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