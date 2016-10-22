Москва, 22 октября, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Самолеты международной коалиции США, ведущие борьбу против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Ирака, нанесли удар по траурной процессии в районе города Дакук. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

U.S. Marine Corps Ирак. Взрыв

«21 октября российскими средствами разведки зафиксирован воздушный удар пары самолетов по населенному пункту Дакук, расположенного в 30 км южнее Киркука», — сказал представитель военного ведомства.

По данным Конашенкова, в результате авианалета погибли десятки мирных граждан, в том числе женщины и дети.

«Судя по сообщениям очевидцев, за скопление боевиков авиацией коалиции была принята траурная процессия», — уточнил представитель Минобороны РФ.

При этом Конашенков добавил, что ошибочные удары коалиции США имеют признаки военных преступлений.

21 октября агентство Associated Press сообщило, что на подступах к иракскому Мосулу погиб военнослужащий армии США. Инцидент произошел вечером, 20 октября, к северу от города, солдат подорвался на мине во время движения автоколонны к «столице ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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