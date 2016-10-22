Киев, 22 октября, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Известная советская и украинская актриса театра и кино Валерия Заклунная скончалась на 75-м году жизни в Киеве. Об этом сообщил в субботу, 22 октября, Киевский национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки на странице в Facebook.

Цитата из кинофильма «Сибирячка», реж. А.Салтыков, СССР, 1972 Валерия Заклунная

«Ушла из жизни великая актриса, проработавшая на наших подмостках более 50 лет, — Валерия Гаврииловна Заклунная, — говорится в сообщении. — Ее роли, сыгранные как на театре, так и в кино, стали воистину значимыми».

Причины смерти актрисы пока неизвестны.

Валерия Заклунная родилась в Сталинграде в 1942 году, а затем ее семья была эвакуирована в город Энгельс (Саратовская область). В 1966 году будущая актриса окончила Школу-студию МХАТ и с тех пор играла в Киевском академическом русском драматическом театре им. Леси Украинки.