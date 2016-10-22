Екатеринбург, 22 октября, 2016, 19:28 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Урал» на своем поле уступил московскому «Спартаку» в матче одиннадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» в Екатеринбурге, завершилась со счетом 0:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Героем матча стал игрок красно-белых Лоренсо Мельгарехо, который забил единственный гол на 48-й минуте.

После одиннадцати матчей чемпионата России московский «Спартак» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков. Екатеринбургский «Урал», набравший 9 баллов, находится на 11-й позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 11-й тур.

«Урал» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 0:1.

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