Владикавказ, 22 октября, 2016, 19:16 — ИА Регнум. На территории РСО-Алания зарегистрировано 19 добровольных народных дружин (ДНД), в которых числится 900 человек. Как сообщили 22 октября корреспонденту ИА REGNUM в МВД по Северной Осетии, с начала 2016 года с помощью общественников было раскрыто десять преступлений и 222 правонарушения.

Народные дружинники. 1976

Дружинники вместе с участковыми инспекторами полиции и сотрудниками патрульно-постовой службы поддерживают общественный порядок на центральных улицах города Владикавказа, в местах массового пребывания граждан — в частности, на рынках, набережных зонах отдыха и парках. Помимо оказания помощи правоохранительным органам, народные дружины задействованы в борьбе с несанкционированной уличной торговлей, проверке паспортного режима, участвуют в специальных рейдах по выявлению несовершеннолетних правонарушителей.

За активное содействие полиции органами местного самоуправления и МВД по РСО-Алания было поощрено 17 дружинников.

Напомним, что первые ДНД в Северной Осетии были созданы в Моздокском и Пригородном муниципальных районах. В состав их вошли представители различных общественных организаций, в том числе и казаки Аланского округа Терского казачьего войска. В рядах добровольных дружин в основном молодые люди.