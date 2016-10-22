Москва, 22 октября, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Татьяна Воронова назначена на должность главы аппарата Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября. Соответствующее распоряжение подписал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Государственной Думы РФ

Ранее кандидатуру Вороновой поддержал Совет Думы.

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