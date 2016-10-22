Новосибирск, 22 октября, 2016, 18:32 — ИА Регнум. По факту схода вагона грузового поезда на перегоне Тогучин — Изынский Западно-Сибирской железной дороги проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Callum Black Поезд с углем

ЧП произошло в субботу, 22 октября, в Новосибирской области.

«В ходе движения грузового поезда, перевозившего уголь, по перегону Тогучин — Изынский Западно-Сибирской железной дороги произошел сход одного из вагонов в конце состава, — говорится в сообщении. — В результате происшествия никто не пострадал».

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.