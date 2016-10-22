Москва, 22 октября, 2016, 18:17 — ИА Регнум. За минувшие сутки (21 октября) компания «Газпром» поставила европейским потребителям ровно 590 млн кубометров голубого топлива. Об этом, как передает ПРАЙМ, заявил председатель правления российской компании Алексей Миллер.

antjeverena Газпром в Германии

«На этой неделе «Газпром» ставил рекорд за рекордом по экспорту газа в дальнее зарубежье, и пятница не стала исключением, — сообщил Миллер. — 21 октября мы зафиксировали новый исторический максимум — за сутки компания поставила европейским потребителям ровно 590 млн куб. газа».

При этом председатель правления компании «Газпром» добавил, что предыдущий рекорд, достигнутый 20 октября, превышен на 2,2 млн кубометров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября в пресс-службе «Газпрома» сообщили о значительном росте спроса на российское голубое топливо в дальнем зарубежье в преддверии осенне-зимнего периода. За первую половину месяца поставки по данному направлению увеличились на 16%. В абсолютном выражении прирост экспорта составил 1,1 млрд куб.

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