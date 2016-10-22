Калуга, 22 октября, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Семья с приёмными детьми, которая в результате пожара осталась без дома, временно размещена в социальном учреждении. Взрослые поселились у родственников, передаёт 22 октября корреспондент ИА REGNUM.

Илларион Прянишников. Погорельцы. 1871

Семья, воспитывающая шестерых приемных детей в возрасте от 7 до 14 лет, осталась без крыши над головой после пожара в доме. Возгорание произошло 19 октября. По информации Главного управления МЧС России по Калужской области, в результате сильного пожара имущество многодетной семьи было уничтожено. Жертв и пострадавших нет.

Муниципальные власти разместили детей в социальном учреждении, а взрослые временно поселились у родственников. Для многодетной семьи погорельцев собирают предметы первой необходимости и одежду.

По данным центра противопожарной пропаганды калужского регионального ГУ МЧС России, с начала года в области произошло 680 пожара, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Материальный ущерб превысил 263 млн рублей. 56 человек погибли.