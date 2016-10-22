Калуга, 22 октября, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Запрещая родителям воспитывать своих детей, государство, возможно, не понимая, что оно делает, создает поколения инфантилов, не способных отвечать за себя, заявила 22 октября на митинге родительской общественности в Калуге активистка РВС Лада Котова, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Она добавила, что таким образом, у нас «разлагается общество», и общества как такового скоро просто не станет.

Олег Филиппов/РВС Выступает юрист Яна Преображенская

«На Западе уже выросло поколение, названное «кидалты» (взрослые, не вышедшие из детского возраста). Это 26−30-летние мужчины и женщины, которые не могут решить элементарных жизненных проблем: найти работу, жилье. За них все это должны делать родители. В принципе, к этому и ведут наших детей», — подчеркнула активистка.

Олег Филиппов/РВС Подпишись против антисемейного закона

Общественница обратила внимание на то, что воспитание — это не только вседозволенность, это также дисциплина и ответственность, привить которые ребенку могут только взрослые, а нас, по сути, лишают такой возможности. Предлагая обществу формировать личность, по сути, живущую своими прихотями. К чему это приведет в конечном итоге, мы можем наблюдать на примере западных стран, где уже действуют подобные методики, и выросло уже не одно поколение людей не способных найти работу, создать семью: они им просто не нужны.

К всероссийской акции, организованной РВС, одним из эпизодов которой стал митинг в Калуге, присоединились и другие обеспокоенные происходящим родительские и правозащитные организации. В частности, свою поддержку собравшимся в сквере имени Сергея Кирова родителям оказала уполномоченный по правам детей в Калужской области Ольга Капышенкова. В приветственном письме к участникам митинга она подчеркнула важность традиционной семьи и воспитания, как основ государства.

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Олег Филиппов/РВС Председатель Калужского родительского комитета за права семьи и детства Александр Митрофанов

Общественников из РВС поддержали представители других родительских организаций. Так председатель Калужского родительского комитета за права семьи и детства Александр Митрофанов отметил, что появившееся в 323 ФЗ понятие «близких родственников» и ужесточение наказания для них дискриминирует семью. По его словам, любое беспричинное вмешательство в семью недопустимо.

В свою очередь, юрист, преподаватель юридических дисциплин в Калужском филиале «Юридического полицейского колледжа» Яна Преображенская пояснила суть принятого закона. По ее словам, понятия «физическая боль» вообще никак не расшифровывается. Преображенская пояснила, что в уголовном кодексе остались нужные статьи, по которым можно привлечь к ответственности, и нет необходимости в том, чтобы вводить понятие «близкое лицо» и ужесточить для них санкции.

«Получилось, что ужесточили наказание между близкими родственниками», — сказала Преображенская. Юрист также уточнила опасность того, что теперь семейные конфликты не могут быть решены примирением сторон: частный порядок производства по таким делам заменен на частно-публичный. «Суд, естественно, привлечет к уголовной ответственности. А дальше вступает в силу Семейный кодекс, в 69 статье которого говорится, что автоматически лишаются родительских прав те, кто совершил умышленное преступление против близких (не только детей, но и других членов семьи)», — сказала юрист.

Олег Филиппов/РВС Выступает юрист Яна Преображенская

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«Воспитывать — это воздействовать, чтобы вырастить полноправного человека», — отметила Преображенская. В заключении, юрист пояснила, что пока не было решений судей по новой редакции 116 статьи. «У нас не прецедентное право, но маховик будет запущен, как только первый судья вынесет по ней первый приговор», — убеждена Преображенская.

Напомним, ранее «Родительское Всероссийское Сопротивление» и присоединившиеся к инициативе неравнодушные граждане собрали более 182 тыс. подписей с требованием изменить 323 ФЗ. Массовые акции протеста и пикеты по сбору подписей против 323 ФЗ прошли более чем в 70 городах России — от Калининграда и Москвы до Хабаровска и Владивостока. 12 октября активисты РВС передали в Администрацию президента 171 тыс. 969 подписей.

Олег Филиппов/РВС Беседа с прохожим

Как сообщало ИА REGNUM, 323 ФЗ был принят Госдумой РФ в июле 2016 года, несмотря на сопротивление общественности. Законопроект внес депутат Павлом Крашенинниковым («Единая Россия»). Отметим, что подавался он как реакция депутатского корпуса на призыв президент РФ Владимира Путина декриминализировать Уголовный кодекс в отношении статей с незначительной тяжестью проступка.

К первому чтению законопроект был как раз отвечающим этому призыву президента. Однако ко второму чтению в законопроект скрытым, лукавым образом были внесены поправки, по которым вводился новый для юриспруденции термин — «близкие люди», под определение которого попадали все родственники, а также люди, ведущие совместное хозяйство, то есть подавляющее большинство граждан России, но в первую очередь родители и дети, как самые близкие.

В Госдуме после всех чтений, во время которых родительская общественность также протестовала, закон был поставлен на голосование. За закон проголосовала «Единая Россия», против выступили представители «Справедливой России». КПРФ и ЛДПР самоустранились и не принимали участия в процедуре голосования.