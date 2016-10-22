Киев, 22 октября, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ за терроризм, перевели в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом в субботу, 22 октября, сообщила его сестра Наталья Каплан на свой странице в соцсети Facebook.

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«Олег Сенцов в ШИЗО», — написал женщина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский режиссер Олег Сенцов был осужден в РФ за терроризм и приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Его сообщник Александр Кольченко был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Суд признал Кольченко и Сенцова виновными в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, попытке приобретения взрывных устройств, незаконном хранении оружия, а также в совершении двух терактов и подготовке еще одного.

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