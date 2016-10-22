Тбилиси, 22 октября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. По данным ЦИК Грузии, активность избирателей на повторных выборах достаточно высока. По состоянию на 17:00 часов на четырёх избирательных участках явка составила порядка 40%.

Rama Выборы

На 17:00 часов на 48-м избирательном участке в селе Кызыладжло Марнеульского района проголосовали 615 человек, что составляет 42,8% всех зарегистрированных на этом участке избирателей.

На 38-м избирательном участке в селе Ганмухури Зугдидского района проголосовали 393 человека — явка 34,3%. Сравнительно выше была активность на двух избирательных участках в селе Джихашкари Зугдидского избирательного округа. На 79-м участке на 17:00 часов проголосовали 460 избирателей, или 49,7%, а на 108-м участке — 365 человек, или 47,2% всех избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября на четырех избирательных участках в Грузии проходят повторные выборы парламента, а на трех участках Зугдидского избирательного округа также проходят повторные выборы главы муниципалитета. Результаты голосования на этих избирательных участках на выборах 8 октября были аннулированы из-за серьезных нарушений и инцидентов.