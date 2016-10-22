Москва, 22 октября, 2016, 16:56 — ИА Регнум. КПРФ продолжает испытывать кадровый голод. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября, об этом заявил лидер партии, депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

kprf.ru Руководство КПРФ

«Наша партия продолжает испытывать кадровый голод. В ходе выборов мы это особенно остро почувствовали», — сказал он, выступая на XII совместном пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ.

Выборы в Госдуму VII созыва состоялись 18 сентября, они прошли по смешанной системе — 225 мандатов были распределены между кандидатами от партий, преодолевших 5-процентный барьер, еще 225 получили одномандатники.

По итогам выборов «Единая Россия» получила конституционное большинство — 343 мандата, КПРФ — 42 мандата, ЛДПР — 39 мандатов, «Справедливая Россия» — 23 мандата, по одному мандату получили «Родина» и «Гражданская платформа», кандидаты от которых одержали победу в одномандатных округах.