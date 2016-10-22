Багдад, 22 октября, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым раскритиковал заявления Ирака о пребывании турецких военных на его территории, сообщает 22 октября Reuters.

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Турецкие военных были заблокированы армией Ирака в лагере Башика, недалеко от Мосула, за что подверглись резкой критике со стороны турецкого премьера.

Министр обороны США Эштон Картер, после своего визита заявил, что Ирак и Турция достигли соглашения, позволяющего турецким военным находится в Ираке, что позволит в скором времени освободить Мосул от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Таким образом, конфликт можно считать исчерпанным.

В своём выступлении Йлдырым подчеркнул, что никто не имеет права указывать Турции на её вмешательства во внутренние дела тех стран, которые важны для неё. Реакцию иракского руководства, премьер посчитал провокационным, так как, по его словам, Турция не представляет никакой угрозы для властей Ирака и будет присутствовать в этом регионе.

Однако, власти Ирака относятся насторожено к турецкому присутствию близ Мосула, когда-то входившего в состав Османской империи.

Напомним, что иракские войска готовятся к освобождению Мосула, одного из крупнейших городов Ирака, город перешёл под контроль террористов из «Исламского государства» ещё в 2014 г. и стал первой крупной добычей этого квазигосударственного образования. Важно отметить, что Мосул представляет интерес для всех сторон, участвующих в его освобождении: курды, турки и официальный Багдад — все считают город своим и желают иметь в нём преобладающее влияние. Данное противоречие может значительно осложнить кампанию по освобождению города.