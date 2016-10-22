Сана, 22 октября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Соглашение о 72-часом прекращении огня было направлено на создание условий для переговоров о мире, но, по всей видимости, оно не будет иметь такого значения.

Ibrahem Qasim Йемен. Война

Саудовская Аравия, поддерживающая свергнутое правительство Йемена, обвинила хуситов в не соблюдении перемирия, которое по их словам было нарушено более тысячи раз за последние 24 часа.

Хуситы же в свою очередь отвергают данные обвинения, заявляя, что они лишь отразили атаки суннитских боевиков, поддерживаемые саудитами.

Напомним, что в Йемене уже 19 месяцев не прекращается гражданская война, в данный конфликт втянуты и другие заинтересованные стороны, так Иран оказывает поддержку хуситам, исповедующим ислам шиитского толка, Саудовская Аравия помогает суннитам, зачастую переходя границу допустимого, так 8 октября авиация саудитов разбомбила похоронную процессию в Йемене, в результате погибло свыше 200 человек.