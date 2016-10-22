Хмельницкий, Украина, 22 октября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. На Украине боевики «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и организации «Свобода» сорвали концерт местных исполнителей — Потапа и Насти Каменских. Об этом сегодня, 22 октября, сообщают украинские СМИ.

Mstyslav Chernov/Unframe Боевики «Правого сектора»

Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских давали концерт в Хмельницкой области в одном из ночных клубов. Но радикалы концерт сорвали. Они облили кровью двери клуба, где должны были выступать музыканты, а также начали кидаться яйцами, петардами и дымовыми шашками.

В ходе акции протеста пострадали двое украинских полицейских.

Боевики заявили, что протестуют против того, что Потап и Каменских свободно разъезжают по России и дают там концерты. Они считают, что после этого им нечего делать на Украине.

Нынешние украинские власти всеми силами пытаются разорвать все связи между Украиной и Россией, в том числе культурные. На Украине запрещено большинство фильмов и сериалов российского производства. Большому количеству российских культурных деятелей запрещен въезд на Украину.