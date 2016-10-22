Москва, 22 октября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о технических подробностях встречи «нормандской четверки» в Берлине. Об этом глава кремлевской пресс-службы сообщил в интервью «Вестям в субботу», опубликованном сегодня, 22 октября.

kremlin.ru Переговоры в Берлине

Ведущий «Вестей субботы» спросил Пескова, а на каких языках разговаривают лидеры «нормандской четверки» между собой — президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко.

Песков рассказал, что Порошенко пытается говорить сразу на трех языках: «перескакивает почему-то на английский, все начинают вопросительно переглядываться, но переводчики филигранно реагируют, переводят это и на русский, на украинский. Какие-то фразы он (Порошенко) говорит по-русски».

Что касается президента России Владимира Путина, то он прекрасно использует английский язык для того, чтобы переговорить «на ногах» несколько минут с президентом Олландом. Что касается самого Олланда, то он «шутит по-немецки прямо по ходу дела с Меркель». В этом случае, отметил Песков, иногда очень непросто приходится помощникам Олланда, которые не владеют немецким языком. «Но, в целом, атмосфера очень быстрая. Все прекрасно владеют темой», — подчеркнул кремлевский пресс-секретарь.

Что касается Ангелы Меркель, то она говорит на русском языке, который изучала ещё в школе в ГДР, и иногда в кулуарах говорит по-русски.