Москва, 22 октября, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Законопроект о новом порядке действий при наступлении страхового случая по договору сельхозстрахования внесло в Госдуму заксобрание Удмуртии, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября. Предлагается исключить институт независимой экспертизы по договору сельскохозяйственного страхования.

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Правоприменительная практика показывает, что независимые эксперты, состоящие в договорных отношениях со страховыми компаниями, фактически не обеспечивают независимый подход в ходе проведения страховщиком экспертизы при наличии разногласий сторон договора сельскохозяйственного страхования, отмечают авторы. Такое положение дает основание для массового нарушения прав и ущемления интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей в случае наступления страховых случаев, указали они.

Вместо института независимой экспертизы предлагается использовать разработанные Минсельхозом методические рекомендации по оформлению документов для экспертной оценки ущерба в отраслях агропромышленного комплекса, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера в соответствии с действующим законодательством.