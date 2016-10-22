Калуга, 22 октября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. В итальянской Вероне состоится церемония открытия бюста первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Памятник будет установлен сегодня, 22 октября, в рамках V Евразийского форума, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя губернатора Калужской области Владимира Потёмкина.

Юрий Гагарин

По словам калужского замгубернатора, инициатором установки бюста Юрия Гагарина является международный благотворительный общественный фонд «Диалог культур — единый мир», культурно-этнографический музей которого находится на территории Боровского района Калужской области.

«Реализация данной инициативы будет способствовать популяризации российских культурных ценностей за рубежом, развитию разносторонних связей Калужской области в сфере туризма и делового сотрудничества, станет еще одним шагом в укреплении дружбы между Россией и Италией», — заявил Владимир Потемкин.

Бюст космонавта №1 украсит веронский парк Санта Тереза. Планируется, что в торжестве примет участие мэр Вероны Флавио Този.