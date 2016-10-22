Москва, 22 октября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Предупреждение местных властей США о возможности уголовного преследования российских дипломатов в случае их появления на избирательных участках во время президентских выборов — беспрецедентный случай. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

russianembassy.org Резиденция посла России в США

«В любом случае — это беспрецедентный случай в новейшей истории. Даже, думаю, что это решение окончательно похоронило миф об американской демократии», — сказал сенатор.

«Я не знаю, чего здесь больше, — чистейшей русофобии, то есть нежелания вообще видеть наших наблюдателей на выборах США или продолжения той же маниакальной идеи, что мы, Россия, стремимся как-то повлиять на выборы в США», — заключил парламентарий.

Посольство России в США получило жёсткий отказ от американских властей на запросы о посещении участков для голосования в целях «ознакомиться с американским опытом» организации выборов. Ранее посольство России обратилась в несколько местных избирательных комиссий, обозначив свою заинтересованность «ознакомиться с американским опытом организации и проведения процесса голосования».