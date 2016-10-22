Москва, 22 октября, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Шамиль Тарпищев переизбран на должность президента Федерации тенниса России (ФТР). Об этом сегодня, 22 октября, сообщает «Матч ТВ».

ru.m.wikipedia.org Шамиль Тарпищев

Сообщается, что голосование по выборам президента ФТР состоялось сегодня во время отчетно-выборной конференции Федерации. За кандидатуру Тарпищева проголосовали 85 из 87 членов Федерации.

Кроме того, на отчетно-выборной конференции была утверждена концепция развития тенниса в России до 2030 года.

Стоит отметить, что Тарпищев руководит ФТР с 1999 года. Теперь он останется на этой должности ещё на четыре года.