Дамаск, 22 октября, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Тем не менее боевики не хотят прекратить вооружённое сопротивление и сдаться властям, поэтому война в Сирии ещё далека от своего завершения.

Freedom House Алеппо

Сирийская армия и Россия призвали террористов освободить город в обмен на свободный пропуск по предоставленным специально для этого коридорам. Всё это необходимо для сохранения жизней людей, проживающих в Алеппо, некогда самом густонаселённом городе Сирии.

Напомним, что после вмешательства российских ВКС, позиции сирийских войск резко улучшились. Армия Асада готовится освободить один из крупнейших городов Сирии, Алеппо, что станет важной вехой на пути к окончанию войны. После того как город был взят в кольцо, в западной прессе вспыхнула истерия, которая была неадекватна сложившейся ситуации. Некоторые аналитики связывают это с тем, что в окружение попали достаточно крупные контингенты американо-британских войск, нахождение которых в этом районе не афишируется. После предоставления сирийской стороной коридора, данные подразделения смогут покинуть территорию Алеппо, что значительно разрядит обстановку, а также сохранит жизни местному населению.