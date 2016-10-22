Калуга, 22 октября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. В Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка «Живописный Кавказ князя Григория Гагарина». Как рассказала 22 октября, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заведующая сектором музея Екатерина Соловьёва, из запасников музея впервые предложены графические работы из легендарного издания XIX века «Живописный Кавказ» (1847 год). Впервые альбом был издан в Париже в 1847—1857 годах, литографии печатали при непосредственном участии князя Гагарина.

Калужский музей изобразительных искусств Хаджи-Мурат на фоне аула Гимры в Дагестане. 1847 год. По рисунку Григория Гагарина. Литография

Князь Григорий Гагарин (1810 — 1893 годы) — выдающийся русский живописец, график, архитектор. Он был вице-президентом Императорской академии художеств, членом Российского археологического общества, Почётным членом географического общества, членом Общества поощрения художеств и кавалером многих орденов. На выставке в Калуге представлены графические работы из легендарного альбома 1840 — 1847 годов. Именно тогда художником были созданы такие известные работы, как «Лезгинка», «Огнепоклонники-гебры», «Джигитовка» и многие другие.

Калужские страницы включили виды Азербайджана, Армении, Грузии, Дагестана, Чечни, изображения древних памятников архитектуры, жанровые батальные и бытовые сцены, живописные горные пейзажи и портреты местных жителей. Все экспонируемые произведения сопровождены небольшими аннотациями Эрнеста Штакельберга в переводе на русский язык — писателя и соратника Гагарина в период его службы на Кавказе.

В экспозицию вошло около 80 литографий и хромолитографий, также выполненные в цвете французскими мастерами на основе живописных и графических работ князя Григория Гагарина. Во время выполнения военно-дипломатической миссии на Кавказе князь Гагарин участвовал в экспедициях в качестве художника-любителя. Результатом этих походов стали многочисленные этюды, исполненные карандашом и акварелью.