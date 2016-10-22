Москва, 22 октября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Стали известны некоторые подробности инцидента с принудительным возвращением пассажирского самолета Boeing 737−800 авиакомпании «Белавиа» в киевский аэропорт «Жуляны». Об этом сегодня, 22 октября, сообщают украинские СМИ.

Biggerben Boeing 737 авиакомпании «Белавиа»

Напомним, накануне пассажирский Boeing авиакомпании «Белавиа» совершал рейс из Киева в Минск. Самолет благополучно взлетел из киевского аэропорта «Жуляны» и взял курс на Минск. Спустя всего 10 минут после взлета и за 50 километров до белорусского воздушного пространства украинский диспетчер потребовал от командира корабля немедленно вернуться в аэропорт «Жуляны». Если требование не будет выполнено, то Киев пригрозил поднять в воздух истребители.

Самолет вернулся в Киев. На его борт поднялись сотрудники СБУ и забрали одного пассажира — гражданина Армении. Самолет дозаправили, и он вылетел в Минск. При этом задержанный украинскими правоохранителями гражданин Армении вылетел в Минск уже следующим рейсом и был в белорусской столице через час.

Оказалось, что задержанный — это журналист Армен Мартиросян, активный сторонник «антимайдана».

Сам Мартиросян написал в своем Facebook, что из Минска он уже добрался в Москву и сейчас консультируется со своими юристами, после чего он расскажет о сути произошедшего. Пользователи соцсети спросили Мартиросяна, почему его задержали и так быстро отпустили, он ответил уклончиво: «Звонок друга» многое решает».

В свою очередь государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины (Украэрорух) заявило, что возврат самолета был осуществлен по требованию СБУ. Но «Белавиа» собирается требовать возмещения убытков за вынужденную посадку.