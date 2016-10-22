Москва, 22 октября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации считают, что США хотят окончательное разрушить российско-американские отношения. Об этом сегодня, 22 октября, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, пишут «Известия».

Разбушевались. Советская карикатура. 1980

Дипломат отметил, что Москва всегда найдёт способ ответить Вашингтону на расширение санкционного списка. При этом в результате предпринятых действий баланс будет не в пользу США.

При этом Рябков подчеркнул, что санкции США всегда вводятся под надуманными и бессмысленными предлогами. «Мы в случае расширения американских санкционных списков под надуманными и бессмысленными во многом предлогами — мы найдем способ ответить так, что совсем другой баланс образуется — не в пользу США», — сказал заместитель министра.

Также Рябков отметил, что действия Вашингтона создают впечатление, что американская администрация поставила перед собой одну задачу окончательно разрушить российско-американские отношения. Чтобы восстановить российско-американские отношения потребуются долгие годы, сказал Рябков.

«Я уже готов держать пари с кем угодно или сыграть в тотализатор на спор, что они каждый день и дальше будут про санкции говорить», — заявил заместитель министра.