Багдад, 22 октября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Город находился под контролем «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2014 года.

defense.gov Иракские солдаты

Наступление началось после посещения Багдада министром обороны США Эштоном Картером, который встречался с премьер-министром Ирака Аль-Абади Хайдером, для подготовки операции по освобождению Мосула.

Иракские военные заняли городок Каракош, располагающийся в 20 км от Мосула, ранее была освобождена христианская деревушка Барталла.

Всё это подготавливает наступление на Мосул, битва за который станет крупнейшей операцией США в Ираке с тех пор, как они вторглись в эту страну в 2003 году.

Иракские войска наступают на Мосул с юга и востока, в то время как курдские пешмерга с востока и севера.

За прошедшую неделю иракские военные освободили около 50 деревень, подготавливая свой главный улар на Мосул.

Напомним, что один из крупнейших городов Ирака, богатый запасами нефти, Мосул был захвачен террористами «Исламского государства» ещё в 2014 г., именно с этого момента началось разрастания этого незаконного квазигосударственного образования. Освобождение этого города станет важной вехой в победе над террористами. Кроме того, многие аналитики сходятся во мнении, что уходящей на покой администрации Барака Обамы, желательно завершить свою работу крупной победой, именно поэтому активность американцев возросла в последнии недели в этом регионе, чего прежде не наблюдалось.