Санкт-Петербург, 22 октября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сем студентов Университета государственной противопожарной службы МЧС госпитализированы в больницу имени Боткина с диагнозом сальмонеллез. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба университета.

Канопус Киля В больнице

Сообщается, что все заболевшие не курсанты, а именно студенты — они обучаются на платной основе. Студенты проживают в отдельном общежитии вне территории университета и питались они в одной из городских столовых, а не в университете.

На данный момент Роспотребнадзор проверяет столовую, в которой отравились студенты. Пострадавшие госпитализированы, их состояние удовлетворительное.