Тбилиси, 22 октября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Лидеры «Единого национального движения» мобилизовали силы на всех четырёх избирательных участках, где 22 октября проводится повторное голосование на парламентских и местных выборах. И заявляют, что следят за мирным проведением избирательного процесса.

ru.torange.biz Флаг Грузии

Как передают с мест грузинские телекомпании, в селе Кызыладжло Марнеульского района находится один из лидеров ЕНД Гига Бокерия, который предупредил представителей правительства, чтобы не проводили больше спецопераций и не запугивали народ. Своей задачей и задачей мобилизованных на участке активистов и сторонников ЕНД Бокерия назвал «мирное проведение процесса голосования и предоставление гражданам возможности осуществления своего конституционного права». По его словам, в этом избирательном округе, и особенно на избирательном участке в Кызыладжло, по итогам выборов 8 октября победу одерживал кандидат от ЕНД, поэтому правящая партия «провела здесь спецоперацию якобы для наказания насильников, но в действительности их задачей было запугивание народа».

По заявлению Бокерия, они своим присутствием на участке хотят «показать народу, что он не одинок и что может осуществить свое конституционное право».

Лидеры и сторонники ЕНД мобилизованы и на избирательном участке в селе Ганмухури, где в парламент баллотируется супруга Михаила Саакашвили Сандра Руловс. Они выражают надежду, что на этот раз голосование пройдет мирно и то, что случилось 8 октября, не повторится.

«Сегодня ситуация мирная, и мы надеемся, что «Грузинская мечта» хотя бы на этот раз проявит благоразумие, и те варварски-вандалистские факты, которые произошли 8 октября в Джихашкари, Ганмухури и Марнеули, не повторятся. «Грузинская мечта» знает, что на этих участках проигрывает, поэтому и пошла на все те провокации, которые мы видели», — заявил телекомпании «Рустави-2» член ЕНД Бека Басилая.

На избирательных участках находятся также представители «Грузинской мечты», которые лишь выражают надежду, что на этот раз процесс голосования пройдет мирно и в соответствии с европейскими стандартами.

Напомним, что парламентские выборы в Грузии и внеочередные выборы в местные органы власти проходили 8 октября. На 4 избирательных участках двух избирательных округов результаты голосования были аннулированы из-за происшедших на этих участках серьезных инцидентов и насильственных фактов. В частности, в селе Кызыладжло сторонники и активисты ЕНД в процессе подсчета голосов после окончания выборов пытались ворваться на избирательный участок и выкрасть урну. Они устроили на избирательном участке погром и оказали сопротивление мобилизованной на месте в связи с инцидентом полиции.