Москва, 22 октября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. В истории с обнаружением двух трупов на севере Москвы появились новые подробности. Об этом сегодня, 22 октября, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

pixabay.com Рука с револьвером

Утром 21 октября на лестничной клетке подъезда многоквартирного дома по улице Лавочкина, на пятом этаже было обнаружено тело женщины со множественными огнестрельными ранениями. На лестничной площадке шестого этажа было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением в голову.

По предварительным данным следствия, мужчина расстрелял женщину, а затем покончил с собой.

По данному факту возбуждено уголовное по статье «Убийство» и «Незаконное хранение оружия».