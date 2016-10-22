Кабул, 22 октября, 2016, 10:52 — ИА Регнум. На востоке Афганистана отряд боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковал населенный пункт в уезде Пачир Ав Агам провинции Нангархар. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает телеканал Tolo.

U.S. Marine Corps В афганской деревне

Сообщается, что боевики подожгли несколько домов. В результате нападения погибли четверо мирных жителей. 27 человек получили ранения.

Афганские военные, получив сообщение о нападении, выслали карательный отряд. При поддержке авиации военные ликвидировали по меньшей мере 54 боевика ИГ, участвовавших в нападении.

В афганской провинции Нангархар наблюдается самая высокая активность боевиков ИГ. На минувшей неделе беспилотник уничтожил в этой провинции 18 боевиков ИГ, в числе которых был один из местных командиров группировки.

Ситуация в Афганистане остаётся напряженной. Крупные города находятся под контролем правительственных сил, поддерживаемых американцами. Сельские районе контролируются боевиками движения «Талибан». Ряд труднодоступных районов находятся под контролем ИГ. Между этими тремя сторонами идут постоянные бои.