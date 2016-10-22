Калуга, 22 октября, 2016, 10:45 — ИА Регнум. В Боровском районе Калужской области открылась после реконструкции новая автодорога «Боровск-Федорино» — «Медынь-Верея» — Сатино с мостом через реку Протва, сообщает 22 октября корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области На новой дороге

Реконструкция началась здесь в прошлом году. В рамках первого этапа отремонтировано 27 км автодороги «Боровск — Верея». В 2016 году в эксплуатацию введен новый участок дороги «Сатино-Совьяки» с мостом через реку Протву, реконструировано 6 км километров дорожного полотна.

По информации регионального Министерства дорожного хозяйства обновленная, дорога имеет важное социально-экономическое значение: трасса является обходом города Боровска и выводит транзитные потоки за его пределы.

Напомним, в 2016 году на ремонт калужских автомобильных дорог было направлено более 720 млн рублей. Пятая часть вложенных в дорожную отрасль федеральных средств приходится на Калужскую область.