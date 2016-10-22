Салехард, 22 октября, 2016, 10:09 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе 22 октября объявлено днем траура по погибшим в страшной авиакатастрофе вертолета Ми-8 в районе поселка Уренгой. Об этом сегодня, 22 октября, сообщают местные СМИ со ссылкой на помощника губернатора региона Кудрата Байчибаева.

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Он сообщил, что 22 октября в ЯНАО объявлено днем траура. В связи с этим будут приспущены все флаги на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных учреждений. Также отменяются все развлекательные мероприятия.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин выразил соболезнования родственникам погибших.

Напомним, накануне стало известно, что вертолет Ми-8, летевший из Ванкора в Новый Уренгой разбился в тайге. Причина крушения пока не известна. Следствие рассматривает три основные версии причин крушения — нарушение правил безопасности полета, отказ техники, неблагоприятные метеоусловия.

В Ми-8 летели 22 человека. 19 из них погибли. Трое доставлены в больницу Нового Уренгоя в тяжелом состоянии.