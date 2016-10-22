Пекин, 22 октября, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Экономисты считают, что наибольшим риском для Китая, в краткосрочной перспективе, является коррекция рынка недвижимости, на долю которого приходится 15% ВВП.

Images Money Рост цен на жильё

Более 20 городов ввели меры, направленные на ограничение покупки жилья, после того как цены на него резко подскочили, особенно в крупных городах.

Самые быстрые темпы роста цен были в сентябре, когда стоимость жилья подорожала на 33,4% в сравнении с 2015 г.

В связи с такими сложностями комиссия по регулированию банковской деятельности запрещает инвестиции в сектор недвижимости.

Напомним, что рынок недвижимости является наиболее чувствительной сферой экономики. Так в 2008 году ипотечный кризис в США привёл к мировому финансовому кризису, последствия которого не избыты и сегодня. Также можно вспомнить аналогичный кризис в Японии в конце 80-х годов, когда резкий взлёт цен на недвижимость похоронил экономическое развитие страны на долгие годы. От того справится ли Китай с новым для себя вызовом зависит не только внутренняя ситуация в стране, но и мировая архитектура.