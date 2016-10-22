Тбилиси, 22 октября, 2016, 09:33 — ИА Регнум. В двух избирательных округах Грузии 22 октября проходит повторное голосование. Избиратели голосуют за кандидатов в депутаты парламента. Кроме того, а на трёх избирательных участках Зугдидского округа начались повторные внеочередные выборы главы Зугдидского муниципалитета.

Schekinov Alexey Victorovich Избирательные бюллетени в урне для голосования

Повторное голосование за кандидатов в депутаты идёт в Зугдидском и Марнеульском округах, на 4 избирательных участках. Два избирательных участка в селе Джихашкари Зугдидского района, один участок в селе Ганмухури этого же района и один избирательный участок в селе Кызыладжло Марнеульского района открылись для избирателей в 8 часов утра, сообщила на информационном брифинге 22 октября спикер ЦИК Анна Микеладзе. По ее информации, процесс голосования проходит в мирной обстановке.

На повторных мажоритарных выборах в парламент в Зугдидском избирательном округе участвуют 6 кандидатов, а в Марнеульском округе — 8 кандидатов. На пост главы Зугдидского муниципалитета на повторных выборах претендуют 4 кандидата.

Анна Микеладзе напомнила, что в день голосования запрещены предвыборная агитация, а также оглашение результатов опроса общественного мнения до окончания процесса голосования. Глава ЦИК призвала избирателей к активности и подчеркнула, что сегодня каждый голос имеет значение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Грузии и внеочередные выборы в местные органы власти проходили 8 октября. На 4 избирательных участках двух избирательных округов результаты голосования были аннулированы из-за происшедших на этих участках серьезных инцидентов.