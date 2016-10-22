Калуга, 22 октября, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Более 52 млн рублей долгов за ЖКХ взыскали судебные приставы с начало года. Это на 8 млн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила 22 октября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

fssprus.ru Взыскание долгов

По ее словам, в этом году калужскими приставами было произведено 234 ареста имущества у должников за жилищно-коммунальные услуги на сумму 2,4 млн рублей.

Между тем, проблема коммунальных долгов в калужском регионе по-прежнему актуальна. Так, одной из причин задолженности стала низкая платежная способность и несознательность ряда граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, общий долг Калужской области за потребленные ресурсы превышает 4 млрд рублей. По словам, губернатора области Анатолия Артамонова «неплатежи за энергоресурсы — это угроза государственной безопасности №1», следует считать их преступлением и рассматривать, как хищения.