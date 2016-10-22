Тбилиси, 22 октября, 2016, 09:22 — ИА Регнум. В Грузии, на автомагистрали Дедоплисцкаро-Сигнахи-Тбилиси, перевернулся грузовик с военными. По информации министерства обороны, инцидент произошел 21 октября у селения Бодбе, по пути из Дедоплисцкаро в Уплисцихе. В результате автотранспортного происшествия погиб один военнослужащий, еще 36 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Diego Delso Перевернувшийся грузовик

Пострадавшие военнослужащие были доставлены в больницы Дедоплисцкаро и Цнори, где им была оказана первая медицинская помощь. В районных больницах военных навестили министр обороны Леван Изория и министр труда, здравоохранения и социальной защиты Давид Сергеенко. 8 военнослужащих, состояние которых врачи расценивали как тяжелое, доставили в Тбилиси, гдеи поместили в университетскую клинику имени Ингороква и в реанимационное отделение клиники ООО «Травматолог». Остальные 28 пострадавших продолжат лечение в Горийском военном госпитале.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по ч.5 ст. 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека).

Министерство обороны выразило соболезнования семье погибшего военнослужащего — рядового Акопа Малхасяна и взяло на себя все расходы в связи с его погребением. Рядовой Малхасян служил в рядах Вооруженных сил Грузии с ноября прошлого года, и срок его службы подходил к концу.