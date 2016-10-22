Донецк, 22 октября, 2016, 09:13 — ИА Регнум. В Донбассе противоборствующие стороны продолжают вести боевые действия с применением 152 и 122 мм арторудий, танков, САУ, минометов, гранатометов и всего спектра стрелкового вооружения. Об этом сообщают пресс-служба Минобороны Украины, Народные милиции ДНР и ЛНР, передает 22 октября корреспондент ИА REGNUM.

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Так, министр обороны ДНР Владимир Кононов заявил, что в последние дни на Мариупольском направлении резко обострилась военная обстановка. В результате ведения боевых действий девять бойцов ДНР погибли, 13 — ранены.

«Подразделения ВСУ, после шквального артиллерийского огня из 152 и 122 мм орудий, были брошены в атаку на позиции 9-ого отряда Народной милиции. События с 11 октября ярко подчеркнули пустоту слов и мирных обещаний киевской власти. Пока высшие руководители Украины заявляют о якобы полном соблюдении достигнутых договоренностей, командование, так называемой, «Антитеррористической операции», трижды предприняли бессмысленные и безуспешные попытки захвата наших позиций на участке Коминтерново — Ленинское на Мариупольском направлении. Поняв безуспешность своих действий, украинские войска перенесли огонь своей артиллерии на населенные пункты. В результате обстрелов один мирный житель погиб и пятеро получили ранения. Разрушено и получили повреждения 14 домостроений в четырех населенных пунктах, наиболее пострадали населенные пункты Саханка и Ленинское. Ценой жизни девять наших защитников все атаки украинских силовиков были остановлены. Ранения получили еще 13 военнослужащих», — рассказал Кононов.

По его словам, подразделения ВСУ несут гораздо большие потери из-за проведения бессмысленных позиционных атак. «Потери противника за период с 11 октября значительно выше: более 40 силовиков уничтожено, до 100 — ранены. Также уничтожено три БМП противника и один автомобиль с боеприпасами. Таким образом, мы наглядно видим резкие изменения в характере провокационных действий, предпринимаемых командованием ВСУ. Помимо ежедневно продолжающихся обстрелов из тяжелого вооружения наших позиций и населенных пунктов, командование, так называемой, «АТО», проводит атаки силами подразделений пехоты и бронетехники, причем эти действия проводят в светлое время суток. Прошу отметить, наблюдатели миссии ОБСЕ не смогли оперативно отреагировать и предоставить соответствующий доклад своему руководству. Также, активизировались украинские спецслужбы. Используя свою агентурную сеть на территории Республики, они встали на путь террора, и используют методы, применяемые различными радикальными организациями во всем мире», — сказал Кононов.

Кроме того, заместитель командующего оперативным командованием НМ ДНР Эдуард Басурин отметил, что за нынешнюю неделю на Донетчине украинские силовики свыше 3 тыс. раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в 35 населенных пунктах. При этом села Саханка, Ленинское и Безыменное подверглись наиболее интенсивным обстрелам.

«Всего за неделю украинские силовики 3161 раз нарушили режим прекращения огня. Из них с применением артиллерии, танков и минометов по территории республики — 2477 раз. Мы призываем СММ ОБСЕ тщательно разобраться по каждому факту и дать объективную оценку преступных действий украинских силовиков», — добавил Басурин.

По его словам, на Мариупольском направлении боевые действия активизировали бойцы батальона Нацгвардии Украины «Азов» и иностранные наемники, что говорит «о намерении украинских властей сорвать Минский процесс и развязать очередной виток кровопролитной войны на земле Донбасса».

«О присутствии наемников в зоне «АТО» и их участии в провокациях против сил ДНР говорят факты нахождения в Мариупольском госпитале раненых, которые общаются между собой на польском и английском языках. Распространение призыва организации «Азов» через социальные сети к пополнению их рядов подтверждает непосредственное участие «азовцев» в боестолкновениях и значительных потерях, которые они несут. Важно отметить, что артиллерийскую поддержку атакующие бойцы получали от подразделений 36-ой отдельной бригады морской пехоты ВСУ, что говорит о том, что провокации ВСУ были спланированы военным командованием Украины и санкционированы высшим военно-политическим руководством страны. В этой связи вся ответственность за попытки срыва Минских договоренностей и развязывания боевых действий в Донбассе лежит исключительно на украинской власти, которой управляют извне», — считает Басурин.

Он сообщил, что ВСУ перебросили на передовую ранее отведенную технику, таким образом, ВСУ готовятся к активизации боевых действий. Басурин также проинформировал, что в районе Покровска техника 79-ой отдельной аэромобильной бригады ВСУ попала в ДТП, в результате которого погиб один гражданский.

«Движение бронетехники закончилось трагедией для мирных жителей Красноармейска (переименован в Покровск). Вследствие лобового столкновения БТР с рейсовым автобусом погиб водитель автобуса и двое пассажиров получили серьезные травмы. Уже всем известно, что виновником трагедии стал водитель бронемашины, младший лейтенант Бондар, который вел военную технику в состоянии алкогольного опьянения, с нарушением всех мер безопасности. Такая безответственность украинских военнослужащих повсеместна. В том числе это подтверждается фактами гибели и ранений бойцов ВСУ в результате неосторожного и ошибочного применения оружия на линии соприкосновения войск против сослуживцев. При этом из-за страха наступления наших подразделений, которое активно раскручивается украинскими СМИ, испуганные военнослужащие ВСУ стали все чаще без разбора расстреливать соседние подразделения, которых они принимают за противника. В результате этого небоевые потери ВСУ за эту неделю составили более 45 военнослужащих, из них 14 человек — безвозвратные. Наибольшее количество таких фактов фиксировалось с 16 по 18 октября в подразделениях 54 омбр и 56 омпбр. В общее число небоевых потерь, по данным военной службы правопорядка ВСУ, включены также несчастные случаи при неумелом обращении с военной техникой, а также самоубийства и конфликты в воинской среде. Это говорит о низком морально-психологическом состоянии украинских военнослужащих и неготовности выполнять преступные приказы киевских властей», — подытожил Басурин.

В то же время спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ перебросило в Славяносербский район до 1,5 тыс. военнослужащих и большое количество техники.

«Украинское командование продолжает наращивать силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения. Уже в течение двух суток подряд в ночное время через н.п. Новоайдар в направлении н.п. Счастье отмечается движение военной техники. Нами отмечено четыре колонны военной техники ВСУ. Было зафиксировано восемь танков на автомобильных платформах, 14 БМП, более 25 тентованных автомобилей «Урал», «ЗИЛ», «КамАЗ», «КрАЗ» с боеприпасами. В это же время в н.п. Станица Луганская со стороны населенного пункта Макарово Станично-Луганского района прибыло восемь танков Т-64, четыре БМП и два топливозаправщика, также тентованный автомобиль «КрАЗ» с личным составом. По нашим данным, в район н.п. Желтое Славяносербского района прибыла колонна военных автомобилей, которая доставила до 1,5 тыс военнослужащих неустановленного военизированного подразделения, вооруженных стрелковым оружием», — сказал Марочко.

Он в очередной раз возложил всю вину за срыв разведения сил и средств в районе Станицы Луганской на подразделения ВСУ, обвинив их в обстреле позиций ЛНР.

«Согласно Рамочному решению, принятому Контактной группой 21 сентября 2016 года, сегодня истекает срок выполнения мероприятий по разведению сил и средств от линии боевого соприкосновения на участке в районе н.п. Станица Луганская. НМ ЛНР со своей стороны выполнила все подготовительные мероприятия и готова была своевременно осуществить отвод своих подразделений на этом участке. Однако украинская сторона отказалась отвести свои силы и средства в районе населенного пункта Станица Луганская, тем самым сорвала реализацию условий, достигнутых Контактной группой. Таким образом, украинская сторона не желает решить конфликт на Донбассе мирным путем, а напротив, использует все методы для эскалации конфликта», — полагает Марочко.

В свою очередь, 21 октября спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО», полковник Андрей Лысенко заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий в Донбассе «погибших в рядах украинских войск нет, один военнослужащий получил ранения в Авдеевке в результате вражеского обстрела».

Он рассказал, что на Луганском направлении впервые за последние месяцы эпицентр боевых действий переместился в Станично-Луганский район. На Донецком направлении основные боевые действия продолжаются в промзоне г. Авдеевка, где ВС ДНР кроме минометов, ведут огонь из танка и 152-мм пушки (выпущено до 60 снарядов), на Мариупольском направлении состоялось 26 вражеских обстрелов, в том числе 11 — из тяжелого вооружения (выпущено более 170 снарядов и мин).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в районе пос. Зайцево (под Горловкой, Донетчина) украинские пограничники перенесли свой контрольный пункт въезда-выезда ближе к блокпосту ДНР. Таким образом, Киев взял под контроль сразу шесть населенных пунктов «серой зоны». «Новое место расположения КПВВ выведет из серой зоны такие населенные пункты, как Зайцево, Майорск, Курдюмовка, Одрадивка, Николаевка, Кодыма, уменьшит социальное напряжение и исключит необходимость в пересечении КПВВ жителями этих населенных пунктов», — говорится в сообщении ГПСУ.